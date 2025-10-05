اللجنة المصرية بغزة: نعمل على افتتاح مخيم تاسع لإيواء النازحين شمال النصيرات

أكد عضو اللجنة الإعلامية للجنة المصرية في غزة محمد قشطة، أن اللجنة تعمل على افتتاح مخيم تاسع جديد بشمال مخيم النصيرات، لإيواء النازحين شمال قطاع غزة.

وقال قشطة - في لقاء مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الأحد/ - "إن اللجنة المصرية في قطاع غزة تواصل جهودها لإيواء النازحين من مدينة غزة لتفتتح مخيم جديد شمال مخيم النصيرات، حيث تعمل الجرافات والآليات علي تمهيد الطرق بعد تدميرها جراء القصف الإسرائيلي".

وأضاف أن اللجنة تقوم بتجهيز المخيم التاسع والذي يعد الأكبر على مستوى قطاع غزة لإيواء أكبر عدد من النازحين من الشمال.. لافتا إلى أن المخيم على مساحة 180 ألف متر مربع ويضم 1500 خيمة.

وأشار إلى أن هناك خطة بتوزيع الطرود الغذائية على العائلات الفلسطينية داخل المخيمات، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تعد تلك المساعدات أولوية قصوى للنازحين من منطقة الشمال بعد إجلائهم في ظل ظروف شديدة القسوة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استجابة عاجلة لتفاقم معاناة النازحين نتيجة تصاعد الأوضاع الإنسانية الصعبة في قطاع غزة، ما يعكس التزام مصر الراسخ بتقديم الدعم والإغاثة العاجلة للفئات الأكثر تضررا من النازحين الفلسطينيين.

