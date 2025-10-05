بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.. مدرس لكل 28 تلميذا في مصر للعام الدراسي 2024/2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 5 / 10 / 2025 بياناً صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به يوم 5 أكتوبر من كل عام، والذي اقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ

عام 1994 وذلك أحياءً لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافاً من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمعلم في التنمية، ويتم الاحتفال هذا العام 2025 تحت شعار "تقدير أصوات المعلمين نحو عقد اجتماعي جديد للتعليم ".



المؤشرات العالمية



أشارت التقديرات العالمية أن اجمالي المعلمين على مستوي العالم 80.6 مليون معلم (منهم 11.6 مليون معلم في المرحلة قبل الابتدائي، 32.6 مليون معلم في المرحلة الابتدائية، 20.7 مليون معلم في المرحلة الإعدادية، 15.7 معلم في المرحلة الثانوية. "منظمة اليونسكو 2021 "

ومن أهم المؤشرات بالنسبة لمصر ما يلي: ـــ



التعليم قبل الجامعي



- 1.034 مليون معلم بالتعليم قبل الجامعي (عام - فني - أزهر) يقومون بالتدريس لعدد 28.9 مليون تلميذ خـلال العام الدراسي (2024/2025)، مقابـل 1.055 مليون معلم خـلال العام الدراسي (2023/2024).



- 798.4 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.734 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2024/2025)، مقابل 804.6 ألف معلم بالتعليم العام يقومون بالتدريس لعدد 23.459 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2023/2024).



- 110.9 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.1 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2024/2025)، مقابل 118 ألف معلم بالتعليم الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.199 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2023/2024).

- 124.5 ألف معلم بالتعليم الأزهري يقومون بالتدريس لعدد 3.101 مليون تلميذ خلال العام الدراسي (2024/2025)، مقابل 132.2 ألف معلم يقومون بالتدريس لعدد 2.851 مليون خلال العام الدراسي (2023/2024).



التعليم ما قبل الابتدائي



71.5 ألف معلم بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 67.8 ألف معلم بالتعليم العام، 3.8 آلاف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 1.5 مليون تلميذ (منهم 1.3 مليون تلميذ بالتعليم العام، 216.8 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي (2024/2025).



متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (19) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة قنا العدد الأكبر حيث بلغ (29) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (8) تلاميذ لكل معلم.

وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (58) تلميذ بالتعليم الأزهري.





التعليم الابتدائي



- 468.3 ألف معلم بالتعليم الابتدائي (منهم 408.2 ألف معلم بالتعليم العام، 60.1 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 15.1 مليون تلميذ (منهم 13.4 مليون تلميذ بالتعليم العام، 1.7 مليون تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي (2024/2025).

 متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (33) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (43) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (9) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (29) تلميذ بالتعليم الأزهري.



التعليم الإعدادي



- 252.9 ألف معلم بالتعليم الإعدادي (منهم 219.5 ألف معلم بالتعليم العام، 33.4 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 7.1 مليون تلميذ (منهم 6.5 مليون تلميذ بالتعليم العام، 623.1 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي (2024/2025).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (30) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (39) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (8) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (19) تلميذ بالتعليم الأزهري.



التعليم الثانوي



- 114.1 ألف معلم بالتعليم الثانوي (منهم 87.6 ألف معلم بالتعليم الثانوي العام، 26.6 ألف معلم بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لعدد 2.9 مليون تلميذ (منهم 2.4 مليون تلميذ بالتعليم الثانوي العام، 488.9 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي (2024/2025).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (28) تلميذ بالتعليم العام، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (40) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم، وبلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (18) تلميذ بالتعليم الأزهري.



- 110.9 ألف معلم بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لعدد 2.1 مليون تلميذ خلال عام 2024/2025.

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (19) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الجيزة العدد الأكبر حيث بلغ (46) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة شمال سيناء العدد الأقل وبلغ (6) تلاميذ لكل معلم.



التعليم المجتمعي والتربية الخاصة



- 6.6 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعي لعدد 125.2 ألف تلميذ خلال العام الدارسي (2024/2025).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (19) تلميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة مطروح العدد الأكبر حيث

بلغ (96) تلميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة جنوب سيناء العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم بالتعليم المجتمعي.

- 8.9 آلاف معلم يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لعدد 49.1 ألف تلميذ خلال العام الدراسي (2024/2025).

متوسط أعداد التلاميذ لكل معلم (6) تلاميذ، وبالنظر على مستوي المحافظات حققت محافظة الغربية العدد الأكبر حيث بلغ (7) تلاميذ لكل معلم، بينما حققت محافظة الوادي الجديد العدد الأقل وبلغ (2) تلميذ لكل معلم بمدارس التربية الخاصة.

* التعليم المجتمعي او مدرسة الفصل الواحد: هو نوع من التعليم يُوفَر لكل الاطفال (6 - 14) سنة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي وخاصة للفتيات في المناطق النائية.