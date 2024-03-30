الجنايات تبرىء ديلر الحشيش في الجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، ببراءة متهم من تهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة.

أحالت النيابة العامة المتهم "محمد سمير" لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك علي خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 20006 لسنة 2023 جنايات الجيزة.

بدأت الواقعة بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة الجيزة عن قيام المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وبعمل كمين للمتهم وضبط بحوزته لفافات من مخدر الحشيش.

تم القبض على المتهم وحرر محضر، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الاتجار في المخدرات.