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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أول ظهور لابنتها .. ريهام سعيد تحتفل بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

عيد ميلاد ريهام سعيد
عيد ميلاد ريهام سعيد

احتفلت الإعلامية ريهام سعيد بعيد ميلادها بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير داخل احد مولات الشيخ زايد .

كان ضمن الحضور المنتج جمال العدل ،سوسن بدر  ،محمود عبد المغنى ،نرمين الفقى ،نسرين آمين ،ممدوح شاهين ،إيهاب توفيق  ،تامر عبد المنعم  ،أحمد عصام وأمينة ابنة ريهام سعيد الصغرى فى اول ظهور إجتماعي لها .. وأكثر من 200 مدعو ممن شاركوا ريهام سعيد الإحتفال بعيد ميلادها .

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد شاركت مؤخرا وللمرة الأولى بموسم الرياض لتقديم فقرة الشاب المصرى الموهوب أحمد البرنس من ذوى الهمم خلال حفل النجمة مى فاروق ضمن فعاليات موسم الرياض وذلك عقب تلبية المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشبخ لنداء ورغبة الشاب الموهوب و الذى تلقاه عبر برنامج "هى وصبايا".

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ريهام-سعيد
ريهام-سعيد

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