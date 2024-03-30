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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الكونجرس يحظر على موظفيه استخدام هذا التطبيق من مايكروسوفت

الكونجرس يحظر على
الكونجرس يحظر على موظفيه استخدام هذا التطبيق

أفادت تقارير بأن مجلس النواب الأمريكي فرض حظرًا صارمًا على استخدام موظفيه لبرنامج Copilot من شركة مايكروسوفت، وهو برنامج الدردشة الآلي الخاص بالشركة والقائم على الذكاء الاصطناعي.

وصرحت كاثرين سبيندور، كبيرة المسؤولين الإداريين في مجلس النواب لـ موقع Axios إن هناك توجيهات لمكاتب الكونجرس تقضي بأن "برنامج Microsoft Copilot غير مصرح به للاستخدام في مجلس النواب".  

وأضافت "لقد اعتبر مكتب الأمن السيبراني أن تطبيق Microsoft Copilot يشكل خطراً على المستخدمين بسبب التهديد بتسريب بيانات الكونجرس  إلى خدمات سحابية غير معتمدة".

وشددت على أن برنامج Copilot "ستتم إزالته وحظره من جميع أجهزة ويندوز المنزلية".

وتأمل مايكروسوفت أن تعالج “مجموعة الأدوات الموجهة للحكومة” والتي تخطط لطرحها هذا الصيف مخاوف الكونجرس. 

وكان مجلس النواب في يونيو الماضي قد قيَّد استخدام الموظفين لـ ChatGPT، مما سمح باستخدام محدود لنسخة الاشتراك المدفوع مع حظر النسخة المجانية.

مجلس النواب الأمريكي برنامج Copilot الذكاء الاصطناعي شركة مايكروسوفت الكونجرس

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