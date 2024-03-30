خلاف جديد بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج .. ما القصة ؟

زعم الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك أن شركة ميتا حصلت "زورًا" على الفضل في المبيعات التي جاءت من منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، X، والمعروفة سابقًا باسم "تويتر".

يأتى رد فعل إيلون ماسك الغاضب بعد أن قررت مجموعة من معلني فيسبوك وإنستجرام رفع دعوى قضائية على شركة ميتا زاعمين أنها أدت إلى تضخيم نسبة مشاهدة الإعلانات على منصتها.

يطالب المعلنون بتعويضات من شركة ميتا بقيمة 7 مليارات دولار، حيث يزعم المعلنون أن ميتا بالغت في أرقام مشاهدة الإعلانات بنسبة تصل إلى 400%، مما دفعهم إلى دفع أقساط متضخمة مقابل مواضع الإعلانات على منصاتها.

واتهم إيلون ماسك بدوره شركة ميتا في منشور على حسابه بمنصته X قائلًا “إن ميتا تدعي كذبًا أن لها الفضل في المبيعات التي نشأت فعليًا من X”.

ويعد هذا الخلاف هو الأحدث بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا حيث كان ماسك قد سخر في السابق من مارك زوكربيرج وشركته ميتا بمحاولة نسخ منصته X وإنشاء تطبيق Threads.

وسخر من تطبيق Threads حيث اعتبر أن التطبيق هو “مجرد نسخة مكررة بدون روح من تطبيق إنستجرام ولكن دون صور”.

وهددت X بمقاضاة شركة "ميتا" ، على خلفية إنشائها تطبيق Threads، حيث اتهمت ميتا بتوظيف موظفين سابقين في تويتر تمتعوا بإمكانية الوصول إلى الأسرار التجارية لشركة تويتر والوصول للمعلومات السرية الخاصة بالشركة. ‏