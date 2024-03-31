تقارير: مايكروسوفت تعمل على أضخم مشروع للذكاء الاصطناعي مع Open AI 

كشفت تقارير أن شركة مايكروسوفت وشركة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT تعملان على خطط لمشروع مركز بيانات ضخم قد يتكلف ما يصل إلى 100 مليار دولار.

ويتضمن المشروع حاسوبًا فائقًا للذكاء الاصطناعي يسمى "Stargate"، ومن المقرر إطلاقه في عام 2028، وفقًا لتقرير من وكالة "رويترز".

وصرح أشخاص مطلعون لـ رويترز أن مايكروسوفت ستكون على الأرجح مسؤولة عن تمويل المشروع، والذي سيكون أكثر تكلفة 100 مرة من بعض أكبر مراكز البيانات الحالية.

ومن المقرر أن الكمبيوتر العملاق المقترح، ومقره الولايات المتحدة، سيكون الأكبر في سلسلة من التركيبات التي تتطلع الشركات إلى بنائها على مدى السنوات الست المقبلة.

ووفقًا للتقرير فإن مايكروسوفت تعمل على حاسوب عملاق أصغر حجمًا من المرحلة الرابعة لـ OpenAI، وتهدف إلى إطلاقه في عام 2026 تقريبًا.