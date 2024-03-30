رزيله فى رمضان .. حكاية الفتاة الاجنبية وصفحة الفيس بوك المشبوهه

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

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صدى البلد

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بالترويج عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بإستعداده وإحدى السيدات (تحمل جنسية إحدى الدول) لممارسة الأعمال المنافية للآداب .  

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بالإسكندرية ، وبحوزتهما (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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