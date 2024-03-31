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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أنهوا حياة صياد.. الحكم على 4 أشخاص بعد إحالتهم إلى المفتي غدا

الحكم على 4 أشخاص
الحكم على 4 أشخاص لإنهاء حياة صياد وإحالتهم لمفتي الجمهورية

تصدر محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة غدًا الإثنين، الحكم على 4 أشخاص بعد إحالتهم لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامهم، بعد إدانتهم بقتل صياد وإصابة شقيقه بأعيرة نارية بمركز المطرية محافظة الدقهلية، بسبب وجود خلافات بين المتوفى وأحد المتهمين.

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يصدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار على أحمد مشهور، والمستشار رامى منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 4801 لسنة 2022 جنايات مركز المطرية والمقيدة برقم 1887 لسنة 2022 كلي شمال المنصورة.

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كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كلا من:"كريم.ا.ا.ع"، محبوس،25 عاما، لايعمل ومقيم المطرية، و"عبدالله.م.م.إ"، هارب،28 عاما،و"أحمد.ع.ع.م"،39 عاما، هارب، لأنهم في 2/6/2022 بدائرة مركز المطرية – محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "إبراهيم محمد الداودي محمد حميد"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين آليتين، مسدس، بندقية خرطوش"، وتربصوا به بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره منه وما ان فروا به حتى اعترضوا طريقه بالسيارة استقلالهم وأطلقوا الأعيرة النارية فى الهواء لمنع الأهالي من الذود عنه وأطلق المتهمان الأول والثالث أعيرة نارية من السلاحين الناريين إحرازهما صوبة قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تضمن أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة ان المتهمين شرعوا فى قتل المجنى عليه "محمد محمد الداودي"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وتربصوا له بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره به وإن ان ظفروا به حتى اعترضوا طريقه بالسيارة استقلالهم وألقوا الأعيرة النارية فى الهواء لمنع الأهالي من الزود عنه، وأطلق المتهم الأول عيار ناري صوبه وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي إلا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأدلي: محمد محمد الداودي حميد، 45 عاما، صياد، و شقيق المجني عليهما المتوفى والمصاب، انه على اثر خلافات سابقة بين شقيقة المصاب والمتهمين الأول والثاني حال استقلاله وشقيقة المتوفى دراجة نارية بالطريق العام فوجئ بقيام المتهمين باعتراض طريقهما بالسيارة استقلالهم وترجلوا منها حال احراز المتهمين الأول والرابع سلاحين ناريين "بندقيتين آليتين"، واحراز المتهم الثاني سلاح ناري"مسدس"، والمتهم الثالث سلاح ناري "بندقية خرطوش"، مطلقين أعيرة نارية فى الهواء لمنع الأهالي من الذود عنهما.

وقال فى شهادته إن المتهم الأول أطلق عيار ناري صوبه من السلاح الناري حوزته استقر بقدمه واسقطه أرضا محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ثم اطلق المتهمان الأول والثالث أعيرة نارية صوب شقيه فأراده قتيلا.

وشهد الرائد إسلام صقر، رئيس مباحث مركز شرطة المطرية في ذلك الوقت ان تحرياته السرية دلته على ارتكاب المتهمين للواقعة أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين حضر إليه المتهم الأول من تلقاء نفسه والذي تمكن بإرشاده من ضبط السلاح الناري "بندقية خرطوش"،وبمواجهة اقر بانه المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات المنصورة محكمة الجنايات قتل احالة للمفتي المنصورة

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