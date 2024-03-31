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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير مرتضى ينفي اتهامات التفريط في إمام عاشور ويكشف تفاصيل مثيرة

إمام عاشور
إمام عاشور

رد أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اتهامات التسبب فى التفريط فى اللاعب إمام عاشور.

وقال أمير مرتضى خلال حواره مع برنامج “أسرار” المذاع عبر قناة “النهار” تقديم الإعلامي ة “أميرة بدر”،  أن عقد  إمام عاشور كان 5 سنوات مع نادى الزمالك وبدء التألق ثالث موسم  بعد رحيل اللاعب فرجاني ساسي.

المجلس 

وأوضح أمير مرتضى منصور أن إمام عاشور  رحل في الموسم الرابع من عقده، معقبا:" المجلس اتوقف سنة وبعدها رجعنا كان إمام عاشور خلاص هيشمى ومكنش فيه فرصة يجدد".

وأضاف أمير مرتضى قائلا:" إمام عاشور أول سنة كان بيتعرف على النادى، وتانى سنة كان بيعمل مشاكل وتالت سنة بدأ يلعب ويتعرف ورابع سنة مشى".

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