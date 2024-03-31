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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد غضب أسرة أحمد رفعت.. وزير الرياضة يوضح سبب التقاط الصورة

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم فايق تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بسبب التقاطه صورة مع اللاعب أحمد رفعت.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة:  صورنا أحمد في المستشفى عشان نفرح الناس وكان أخوه موجود.


وكان أحمد رفعت قد تم نقله مؤخراً إلى أحد مستشفيات القاهرة بعد استقرار حالته عقب خضوعه للعلاج بأحد مستشفيات الإسكندرية منذ الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه فى مباراة الاتحاد السكندري بالدوري، عقب تعرضه للإغماء وسقوطه بشكل مفاجئ دون تدخل ليتوقف قلبه بعدها عن النبض لمدة ساعة ونصف.

من جهته أكد هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، أن الطبيب المعالج لأحمد رفعت أكد له أنه سيتم تحديد موعد خروج رفعت من المستشفى بعد يومين أو 3 أيام.

وأضاف عرابي، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، أن أحمد لن يخرج من المستشفى إلا بعد الاطمئنان على جميع الوظائف في الجسم، والتأكد من سلامته.

وأصدر نادي مودرن فيوتشر بيانا رسمياً يوجه من خلاله الشكر للاتحاد السكندري بعد موقف مجلس إدارة زعيم الثغر فى أزمة أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، عقب سقوط اللاعب مغشياً عليه في مواجهة الفريقين.

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بعد غضب أسرة أحمد رفعت.. وزير الرياضة يوضح سبب التقاط الصورة

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