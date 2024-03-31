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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأوقاف تكرم 130 طفلا في مسابقة حفظ القرآن بمدينة أسوان الجديدة 

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بأسوان

شهدت مدينة أسوان الجديدة تكريم 130 طفلا فى مسابقة حفظ القرآن الكريم، والتى تنظمها إدارة أوقاف أسوان، تحت رعاية وزارة الأوقاف فى إطار البرنامج التثقيفى للطفل بالمساجد.

حضر الحفل الذى أقيم بمسجد الوعد الحق بالحى الثانى بمدينة أسوان الجديدة الدكتور إبراهيم مرسى عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر فرع أسوان، والشيخ عبد الله عرجون مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف بأسوان، والشيخ حسن محمد مصطفى إمام المسجد، والمهندس أسامة قدرى المدير التنفيذى بإحدى شركات مدينة أسوان الجديدة ، وأهالى وسكان المدينة.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم للطفلة زينب أبو الحسن، أعقبه كلمات الحضور، ثم تكريم الأطفال من الذكور والإناث حفظة القرآن الكريم بإجمالى 130 طفل من خلال توزيع الجوائز وشهادات التقدير عليهم بعد تقسيمهم مجموعات حسب نسب حفظهم لكتاب الله ، والتقط الأطفال الصور التذكارية الجماعية فى نهاية التكريم.

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حفظة القرآن الكريم 

ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم مرسى عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر فرع أسوان بأنه من الأشياء المشرفة فى هذه المنطقة العمرانية الجديدة أن نرى مثل هذا الاحتفاء والاحتفال بحفظة القرآن الكريم من الأطفال الذين جودوه وأحسنوه ، ومن فضل الله أن يهتم أولياء الأمور بأبنائهم ويدفعونهم إلى حفظ كتاب الله وتجويده وأن يبذلوا فى ذلك أوقاتهم وجهدهم وكل ما يستطيعون بذله فى سبيل ذلك. 

فيما أوضح الشيخ عبد الله عرجون مدير إدارة المساجد بمديرية الأوقاف بأسوان بأنه وفقاً لقول رسول الله: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه" ، و"من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معاً فعليه بالقرآن".

وأكد الشيخ عبد الله عرجون بأن وزارة الأوقاف تدعم هذه المسابقات فى حفظ كتاب الله فى إطار البرنامج التثقيفى للطفل، منها القرآن الكريم والإهتمام بالأطفال والتلاميذ فى جميع المراحل بالمسجد لتحقيق الرعاية الكاملة بتنشئة أطفالنا تنشئة صحيحة سليمة، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

 

 

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