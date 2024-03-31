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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على 18 مصابًا من غـزة في المستشفى العام

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

حرص اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، على الاطمئنان على 18 مصابًا من أشقائنا الفلسطينيين؛ أهالى "غـزة"، الذين يتلقون العلاج بمستشفى كفرالشيخ العام، وذلك جراء الحرب على القطاع.

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وتابع أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم، ورعاية أسرهم؛ وذلك فى إطار توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل مصر، جراء تداعيات الأحداث فى قطاع غزة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تضامناً مع أشقائنا الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.

واطمأن محافظ كفر الشيخ، على حالة المصابين، من خلال الفريق الطبي بإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، حول حالتهم الصحية وطبيعة الإصابات التي تعرضوا لها، مؤكدًا على تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة ورعايتهم على أكمل وجه.

وقدم المصابون وأسرهم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه الكامل لهم والوقوف بجانبهم وتوفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية لهم وأسرهم، وسعيه المستمر للتخفيف عنهم فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشونها جراء الحرب على القطاع، بتسخير كافة الإمكانيات والمتطلبات للفلسطينيين، والعمل على توفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم كافة حتى عودتهم سالمين، والذي يعكس نهج مصر والتزامها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها وخاصة الأطفال، ووقوفها وتضامنها مع الفلسطينيين.

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