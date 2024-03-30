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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن حياة كريمة.. «صحة كفر الشيخ» تُدشن قافلة طبية مجانية بقرية بطيطة

قافلة طبية في كفر
قافلة طبية في كفر الشيخ

دشنت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، اليوم، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي تقام بقرية بطيطة مركز كفر الشيخ، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وحرص الدكتور أحمد عبدالعليم، مساعد وكيل وزارة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، على الاطلاع على سير العمل في القافلة وضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن القافلة تضم 11 عيادة طبية تحتوي على مجموعة مميزة من الأخصائيين والاستشاريين في 10 تخصصات طبية تشمل: الباطنة، الأطفال، المسالك البولية، الجراحة العامة، الجلدية، الرمد، الأنف والأذن، العظام، النسائية، وتنظيم الأسرة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة ليومين، حيث تنتهي غدًا، الأحد الموافق 31 مارس 2024.

وتأتي هذه القافلة الطبية ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وتحرص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية وغيرها.

 

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