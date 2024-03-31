عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون المرور

صدى البلد

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.


وتضمن القانون-الذى وافق عليه مجلس النواب-إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
 
‏‎ويهدف القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
 
‏‎كما يستهدف استحداث مادة (٧) مكرراً للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتان الأولى والثانية، ٣٤ البند " " ،" ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً"") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها: واستبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

نشر القانون فى الجريدة الرسمية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصرف خلال ساعات.. مفاجأة للملايين من أصحاب المعاشات قبل العيد

المياه دخلت المنازل.. انهيار جسر ترعة الإسماعيلية بعين غصين

هبوط حاد قبل العيد.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن والبيض

500 جنيه في يوم| سعر الذهب يخالف التوقعات.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

بعد كشف شوبير فضيحة لاعب دولي.. الدرديري يطرح سؤالا مثيرا للجمهور

صور فضائية حديثة تكشف مفاجآت جديدة عن سد النهضة

معجزة نادرة الحدوث .. جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن اللاعب أحمد رفعت

ترشيحاتنا

40 مليارًا لتكافل وكرامة وزيادة 30% للصحة والتعليم.. خطوة إيجابية نحو تنمية مستدامة

اجتماع تنسيقي|وزير الاتصالات يؤكد لـ«جمعة» اهتمامه بملف التحوّل الرقمي لهيئة الأوقاف والوزارة

مبلغ خرافي.. ساعة محمد حماقي تثير ضجة بالسوشيال ميديا

محمد صلاح على موعد مع رقم قياسي جديد أمام برايتون اليوم

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على تعديلات قانون المرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسوم الحمراء.. ذكرى طرد مسلمي ويهود الأندلس| ماذا حدث؟

مسلسل مليحة يتصدر التريند فى إسرائيل.. ما القصة ؟

موعد إجازة عيد الربيع.. ومتى يوم شم النسيم؟

شيك ومميز .. أصالة بفستان أنيق يصلح لسهرات رمضان

فيديو

مي سليم: فتحي عبد الوهاب ممثل عبقري وانبسطت بالعمل معه

هلا السعيد: استعنت بشخص يشبه صابر المداح فى الحقيقة|خاص

مسروق.. كاتب مصري يهاجم فريق عمل مسلسل «خالد نور وولده نور خالد»

قالت وصيتها في 30 ثانية وأنهت حياتها .. حكاية رحاب “فتاة البراجيل”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ