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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل «العتاولة» يتصدر مؤشرات البحث ويكتسح على تيك توك

مسلسل العتاولة
مسلسل العتاولة

استطاع مسلسل “العتاولة” أن يتصدر قائمة منصة “شاهد” لشهر مارس على مستوى العالم، وذلك بعد تفوقه على العديد من المسلسلات العربية والتركية أيضا بـ134 نقطة.

فيما اكتسح المسلسل أيضا خلال الفترة الماضية وحقق أرقاما قوية على موقع “تيك توك”، حيث وصل إلى 515 مليون مشاهدة، وذلك بجانب تصدر المسلسل مؤشرات البحث على “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ15 يوما في شهر رمضان.

وتم طرح بعض الأغاني الخاصة بالمسلسل أثناء حلقاته، ومنها الأغنية الدعائية للمسلسل والتي غناها أبطال العمل تحت اسم "مهرجان العتاولة"، وأيضا أغنية "قنبلة الجيل" التي قدمها حسن شاكوش وحمادة مجدي أثناء إحدى الحلقات.

يذكر أن مسلسل "العتاولة" بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الأتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرون، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

باسم سمرة هشام هلال مسلسل العتاولة احمد السقا طارق لطفي

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