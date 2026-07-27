برلمانى يشيد بمبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” ويطالب بخطة عاجلة لتعظيم الصادرات

أشاد المهندس محمود الشامي، عضو مجلس النواب، بإطلاق مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل جديد من الشركات المصرية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة أنها تستهدف تأهيل المنتجين والشركات للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية وتعزيز ثقافة التصدير داخل المحافظات.

وأكد “الشامي” فى تصريحات له أن الدولة المصرية تمتلك من المقومات الصناعية والزراعية والخدمية ما يؤهلها لتحقيق طفرة غير مسبوقة في ملف الصادرات، إلا أن الوصول إلى مستهدفات التصدير يتطلب استمرار العمل الميداني والانتقال بالمبادرات الحكومية إلى مختلف المحافظات، وربطها بحوافز عملية ومباشرة للمصنعين والمصدرين، مشيدًا باختيار محافظة الغربية لتكون المحطة الأولى للمبادرة، باعتبارها من المحافظات ذات الثقل الصناعي والإنتاجي الكبير.

رؤية الدولة للتحول من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك

وأضاف عضو مجلس النواب أن مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” تعكس رؤية الدولة للتحول من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد يقوده الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيسهم في زيادة عدد الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وطرح المهندس محمود الشامي 5 مقترحات غير تقليدية لتفعيل المبادرة وتحقيق أقصى استفادة منها وهى :

1- إنشاء “جواز سفر تصديري” رقمي لكل شركة، يتضمن مستوى جاهزيتها للتصدير، والأسواق المناسبة لها، وخطة زمنية للوصول إلى التصدير الفعلي.

2- إطلاق قوافل تصديرية متنقلة تجوب المحافظات الصناعية، تضم ممثلين عن الجهات المعنية لتقديم الخدمات الفورية وإنهاء الإجراءات في موقع الشركة دون الحاجة للانتقال إلى العاصمة.

3- تخصيص حوافز ضريبية مؤقتة للشركات التي تنجح في تصدير منتجاتها لأول مرة خلال العامين المقبلين، بما يشجع آلاف المشروعات على دخول الأسواق الخارجية.

4- إنشاء منصة وطنية للربط المباشر بين المنتج المصري والمستوردين الدوليين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل الأسواق الأكثر طلبًا على المنتجات المصرية.

5- إطلاق مسابقة سنوية تحت عنوان “المُصدِّر الواعد”، تمنح جوائز للشركات الناشئة والأكثر نموًا في التصدير، بما يخلق حالة من التنافس الإيجابي ويحول التصدير إلى ثقافة مجتمعية.

وأكد المهندس محمود الشامي على أن تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات المصرية لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية تفرضها المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن نجاح مبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” سيكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مضاعفة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق الدولية.