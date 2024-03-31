توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا.. كيف أحدث الرئيس السيسي طفرة في هذا القطاع؟

حققت الدولة طفرة كبيرة في قطاع الصناعة والتجارة، إذ شهد القطاعان طفرة هائلة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق لتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير وتوطين الصناعة باعتبارها من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

إنجازات الصناعة المصرية

توطين الصناعات والاعتماد على التكنولوجيا

وتعد الثورة الصناعية الرابعة الأسرع في التطور التكنولوجي، حيث أدت إلى ظهور مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة والمفاهيم الجديدة.

تتضمن هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا النووية، بالإضافة إلى التكنولوجيا الخضراء وغيرها من المجالات التكنولوجية المتقدمة، وعملت الدولة على استغلال تلك التكنولوجيا المتقدمة لتوطين الصناعة في مصر.

وتسعى الحكومة جاهدة من خلال رؤية مصر "2030"، إلى توطين عدد كبير من الصناعات عالية التكنولوجيا المتطورة وتعزيز التصنيع المحلي.

يهدف ذلك إلى زيادة صادرات مصر وتقليل واردات هذه الصناعات للسوق المحلية.

تعتمد الجمهورية المصرية بشكل كبير على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة كأساس لبناء مستقبل أفضل للبلاد والمواطنين.

تعد صناعة الإلكترونيات والبرمجيات من بين أهم الصناعات التكنولوجية المتطورة، حيث تلعب دورًا حيويًا في دعم الصناعات الأخرى وتسهيل عملياتها.

وتُعَد سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من بين القطاعات الحيوية في السوق العالمية، وتلعب دول العالم دورًا فعالًا في تعزيز هذا القطاع لدفع عجلة التنمية وتحفيز الاقتصاد.

تحظى الصناعات التكنولوجية المتطورة بعناية خاصة من الحكومة المصرية في الوقت الحالي.

وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات وخطوات لتعزيز هذه الصناعات وتطويرها محليًا، بما في ذلك إقامة مناطق تكنولوجية وإنشاء مجمعات للإلكترونيات في مختلف المناطق التكنولوجية.

وتعمل الحكومة أيضًا على تحسين البنية التحتية التكنولوجية وتقديم التسهيلات الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية.

من بين المبادرات والبرامج المتخصصة في توسيع صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات، قامت الحكومة المصرية بإطلاق عدة مبادرات من بينها:

مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات": تهدف هذه المبادرة إلى زيادة حجم الصادرات المصرية من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخفض حجم الواردات منها للسوق المحلية. وتقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ هذه المبادرة عبر مراحل متعددة.

أطلقت الحكومة مبادرة "فرصتنا.. رقمية"، التي تساهم في تعزيز دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في قطاعات الإلكترونيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوفير فرص عمل للشباب المصري وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.

مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع إذ تشير جهود الحكومة المصرية نحو تعميق وتوطين الصناعات التكنولوجية في مصر إلى الاهتمام البالغ بتطوير البحث العلمي. بموجب ذلك، تأسست أكاديمية علمية ملحقة بالهيئة العربية للتصنيع، تُعَدُّ صرحًا علميًا هامًا لتطوير قدرات العمال والمهندسين وترقية كفاءتهم وتدريبهم على التكنولوجيات الحديثة لتصميم وتصنيع المنتجات التكنولوجية. في هذا السياق، تم إنشاء مصنع للإلكترونيات داخل المنشآت التابعة للهيئة العربية للتصنيع، حيث نجح في تصنيع أحدث أجهزة التابلت واللاب توب والكمبيوتر وغيرها من المنتجات التكنولوجية المتطورة بمواصفات عالمية تحت شعار "صنع في مصر".

مشروع توطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر إذ تسعى الدولة المصرية إلى توطين صناعة الرقائق الإلكترونية لما لها من أهمية حيوية في العديد من الصناعات الإلكترونية الحديثة. وتمتلك مصر موارد طبيعية مثل الرمال البيضاء، التي تُعَد مكونًا أساسيًا في تصنيع الرقائق الإلكترونية. وتُعَد هذه الصناعة أحد القطاعات ذات الأهمية المتزايدة والتي تجذب اهتمام دول العالم. تقوم الدولة المصرية بوضع خطة استراتيجية للاستثمار في الرمال البيضاء بهدف تعزيز وتطوير صناعة الرقائق الإلكترونية في البلاد.

التوسع في مجال الذكاء الاصطناعي في مصر وتهدف الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة. وتعتمد هذه الخطة على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقها المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي. تتضمن هذه الاستراتيجية تطبيقات لميكنة الخدمات الحكومية وتنفيذ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المصريين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

إنجازات الصناعة المصرية

إنجازات الصناعة المصرية

المبادرة الرئاسية ابدأ وإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.

إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة.

إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء - اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.

بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع.

بلغ عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليونا و800 ألف متر مربع.

منح 85 ألفا و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023.

منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023.

منح 57 ألفا و122 سجلا صناعيا.

اعتماد 720 عقد بيع أراضٍ موقعة بنظام المطور الصناعي.

إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.

إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.

قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية.

قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية جميع القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.

قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.

تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين.

إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

إطلاق البرنامج القومي لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن إعداد منظومة تيسيرات جديدة فى جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.

التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة بتمويل 6 ملايين يورو.

مشروع تشغيل الشباب في مصر إيجاد سبب للبقاء بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار والنمو ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات والبنية الأساسية بما يسمح بتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة في محافظات صعيد مصر.

التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر بتمويل 2 مليون يورو.

تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس بتمويل 1.5 مليون فرنك سويسري، و960 ألف دولار لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج.