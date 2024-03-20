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برلمان

سيدة الصناعة ريهام فتحي اللو تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

صدى البلد


تقدمت سيدة الصناعة المصرية ريهام فتحي اللو  ،  عضو مجلس إدارة شركة نصار جروب ، بخالص التهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، و أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط والجنود والشعب المصري العظيم بالكامل بمناسبة حلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة ، يوم العزة والكرامة الذي سطرت خلاله قواتنا المسلحة ملحمة بطولية بدماء وشجاعة وبسالة رجالها في سبيل الحفاظ والدفاع عن أمن الوطن واستقراره .

وقالت  ريهام فتحي  أن نصر العاشر من رمضان سيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل نستلهم منه أسمى معاني الفداء والعطاء، وهو يوم عظيم يمثل مصدر مجد وفخر للقوات المسلحة المصرية وللشعب المصري على مر الزمان ، ووسام على صدور الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل الوطن ، داعية المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي .

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