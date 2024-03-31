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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل اللجوء إلى الطبيب لتحديد نوع الجنين حلال؟ علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

“هل اللجوء للطبيب لتحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى حلال؟”، سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء.

هل اللجوء للطبيب لتحديد نوع الجنين ذكر أو أنثى حلال؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع على مدار شهر رمضان 2024، اليوم الأحد: "تحديد نوع الجنين حلال، لأنه كان قديما يتم بصورة ليس 100%، عن طريق أن يقولوا للسيدة تناولى طعاما معينا أو فى وقت معين يحصل حمل فى ولد".

وتابع: "اللى بيحصل دلوقتى بيكون بطريقة طبية، بيعزلوا الحيوانات المنوية اللى بتودى إلى نوع معين، وبعد كده إرادة ربنا فوق كل شيء، وممكن بعد كل ده ييجى النوع عكس ما كنت ترتب له".

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برنامج "نور الدين"، الذى يعرض خلال شهر رمضان للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، يظهر الأسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألونها لأهاليهم الذين يجدون أنفسهم فى حيرة، من أمثلة: “فين ربنا؟ مش بنشوفه ليه؟”، وغيرها من الأمور التى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة، ما جعل البرنامج محل ترقب، سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.

تحديد نوع الجنين علي جمعة برنامج نور الدين شهر رمضان هيئة كبار العلماء

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