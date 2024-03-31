رد سيد نيمار على اتهامه بتسريب تشكيل الزمالك

علق سيد عبدالله نيمار لاعب الزمالك، على ارتباط اسمه بتسريب تشكيل الفريق خلال الفترة الأخيرة وهو سبب استبعاده من قائمة الفريق التي تخوض مباراة مودرن فيوتشر في الدور ربع النهائي لمسابقة الكونفدرالية.

وكتب نيمار عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"حسبى الله ونعم الوكيل في كل ظالم"



وتضم قائمة الزمالك لخوض مواجهة فيوتشر كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد- محمد صبحي- معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- عمر جابر- حسام عبدالمجيد- مصطفى الزناري- ياسر حمد- أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا- محمد شحاتة- أحمد حمدي- زياد كمال- مهاب ياسر- أحمد مصطفى زيزو- شيكابالا- مصطفى شلبي -يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري- ناصر منسي- سامسون أكينيولا.

ويلتقي الزمالك مع مودرن فيوتشر اليوم الأحد، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، استاد السلام، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 7 إبريل المقبل باستاد القاهرة.