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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي نصر النوبة بأسوان يشكرون الرئيس السيسي لتوصيل الكهرباء بعد 29 عاما

الرحاب والقفايطة
الرحاب والقفايطة بمركز نصر النوبة

فى شهر الخيرات والبركات ، شهر رمضان المعظم ، وفى ظل التفاعل السريع والمباشر مع المطالب الجماهيرية ، قدم أهالي الرحاب والقفايطة بمركز نصر النوبة ضمن دعم التجمعات العمرانية الجديدة شكرهم الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرته الوطنية والإنسانية حياة كريمة ، والتى حققت لهم حلم وطموحات كانت بالنسبة لهم مستحيلة منذ 29 عاماً ، وهى توصيل الكهرباء لهم ، مع تنفيذ حيز عمرانى جديد لمناطقهم ، لينعموا بحياة جديدة كلها خير عليهم وعلى أولادهم .

وأشادوا بالجهود التنفيذية التى ساهمت فى إنجاح المشروع وتحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت قيادة واعية وجابرة لخواطر البسطاء متمثلة فى محافظ أسوان اللواء أشرف عطية ، والذى أوفى بوعده معهم بعد إستجابته لمطالبهم بإدخال التيار الكهربائى لهم .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن الفترة الحالية تشهد جنى ثمار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة "، وهذا تجسد واقعاً ملموساً داخل نجعى الرحاب والقفايطة ضمن توابع قروى أبو سمبل بمركز نصر النوبة ، واللذان شهدا لأول مرة منذ عام 1995 إطلاق التيار الكهربائى لتعم الفرحة والسعادة على وجوه الأهالى من الكبار والصغار بواقع 250 أسرة تضم نحو ألفى مواطن ومواطنة .

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شكر

الرحاب والقفايطة بمركز نصر النوبة

وأشار أشرف عطية بأن دخول هذه المناطق ضمن المبادرة الرئاسية ساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر الأكثر إحتياجاً، وتحسين مستوى المعيشة ، وتوفير حياة كريمة لهم ، وتلبية مطالب أهالى الرحاب والقفايطة من خلال توفير التيار الكهربائى بالشكل المطلوب حيث أنها كانت من المناطق المحرومة من الخدمات الكهربائية .

فيما أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة حياة كريمة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم إدراج أعمال تركيب المحولات الكهربائية ضمن مشروع إدخال الكهرباء وتوصيل التيار الكهربائى لنجعى الرحاب والقفايطة بقروى أبو سمبل .

ولفت إلى أنه تم مد وتوصيل الكابلات الكهربائية والتغذية بواسطة جهاز التعمير بالتنسيق مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء حيث تم توفير 2 كشك بالمحول قدرة 200 ك.فولت أمبير، و 10.8 كيلو متر طولى لكابلات متوسط، و 132 عمود جهد منخفض ، و 17 كم موصلات جهد منخفض، و 52 كشاف إنارة وذلك لخدمة أهالينا بهذه القرى .

الرحاب والقفايطة بمركز نصر النوبة
الرحاب والقفايطة بمركز نصر النوبة
الرحاب والقفايطة بمركز نصر النوبة
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