التعليم تحسم مصير امتحانات الدبلومات الفنية بعد وفاة نائب الوزير | حجازي يعتمد الجداول لتبدأ 25 مايو برئاسة "عمارة" .. و إعلان مواعيد الندب لرؤساء اللجان والمراقبين

حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مصير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التي تعد اول امتحانات للدبلومات يتم عقدها بعد وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسميا بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التحريرية ” من يوم 25 مايو وحتى 6 يونيو 2024 ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لأول مرة اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 في غياب الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني الذي توفي منذ أيام اثر وعكة صحية مفاجئة .

و أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً وزارياً بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024 ، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وفي هذا الإطار .. اعتمد اليوم الأحد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 .

وتشمل جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 :

- جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية نظام السنوات الثلاث

- جدول امتحانات الدبلومات الفنية للمدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثلاث

- جداول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات

- جداول التعليم الدبلومات الفنية لطلاب التعليم المزدوج نزام الثلاث سنوات (المهن التجارية)

- جداول امتحانات الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات لطلاب الدمج

- جدول امتحانات الدبلومات الفنية لطلاب المدارس الثانوية الزراعية

- جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس والتعليم والتدريب المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ( تجاري - فندقي - صناعي - زراعي )

وجه بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي التعليم الفني، وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية عقب انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية وفقا للجداول التي تصدر من لجان الإدارة المختصة بهذا الشأن ، وذلك بعد أن كان محددا لها في وقت سابق ان تبدأ يوم 25 مايو 2024.

تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم الموجودية بمختلف محافظات الجمهورية ، بضرورة التأكيد والتنبيه مشددا على جاهزية كافة المدارس التي تم ترشيحها من كل مديرية لتكون مقرات لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية للطلبة الدارسين بكافة النوعيات .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يتم تسليم مقرات لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق 22 مايو 2024 لرؤساء ومراقبي أوائل لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 المكلفين من لجنة الادارة المركزية ، وذلك للبدء في تجهيزها لأعمال الدور الأول لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل خطة الندب لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “ تجاري وفندقي وزراعي وصناعي” ، ومواعيد بدء الندب لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل بالقطاعات .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التجاري” نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “الفندقي” نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس، : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “ الزراعي” نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أنه بالنسبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “ الصناعي” نظام السنوات الثلاث التعليم والتدريب المزدوج «إعداد مهني»، والتكنولوجيا التطبيقية، ومنهجية الجدارات ونظام السنوات الخمس : فسوف يتم بدء الندب من 22 مايو ويستمر حتي يوم 25 مايو وذلك بجميع اللجان بالقطاعات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطاب رسمي أرسلته لجميع مديريات التربية والتعليم ، أنه سيتم الندب اعتباراً من يوم الثلاثاء 21 مايو للمحافظات التالية وهي: الوادي الجديد - مطروح - شمال سيناء - جنوب سيناء - البحر الأحمر - الباويطي - وادي النطرون - شرق القنطرة بمحافظة الإسماعيلية حسب بعد المحافظة المنتدب منها، مشددةً على أنه سيتم الندب لأعمال الملاحظة بلجان سير الامتحان تجاري - فندقي - زراعي - صناعي بدءاً من يوم الجمعة 24 مايو.