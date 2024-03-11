بعد قرار وزير التربية والتعليم الأخير.. غرامة كبرى تنتظر هؤلاء بسبب الامتحانات

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الغش في الامتحانات خصوصا بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تعديل مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية و الدبلومات الفنية 2024 فيما يلى:

عقوبة الغش فى الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.



وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى : -

"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".



ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المديريات والادارات التعليمية والمدارس بضرورة الالتزام بالمواعيد المعدلة طبقا لما يلي :

- امتحانات النقل والشهادة الإعدادية : تبدأ من 4 مايو 2024 حتى 23 مايو 2024

- امتحانات الدبلومات الفنية : تبدأ 25 مايو 2024 وتنتهي 6 يونيو 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 من 8 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار تعديل مواعيد الامتحانات يأتي حرصا على انتظام مواعيد الامتحانات وعدم وجود تعارض في المواعيد المقررة.