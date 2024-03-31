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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد شوبير يفجر مفاجأة بشأن احتراف حارس مرمى الأهلي

حراس مرمي الأهلي
حراس مرمي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حقيقة وصول عرض رسمي من نادي رويال سانت جليواز البلجيكي لضم حمزة علاء، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل.

 

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية " تواصلنا مع مصدر مسئول في نادي الأهلي، ونفي وصول عرض رسمي من رويال سانت جليوزا البلجيكي لضم حارس المرمي حمزة علاء.


وتابع: حمزة علاء حارس موهوب، ولو لعب مع الفريق الأول سيظهر بمستوي مميز، مضيفا: الأهلي لديه حراس مرمي مميزون علي رأسهم محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف، بالإضافة إلي محمود الزنفلي المعار من الداخلية.

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