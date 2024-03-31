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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء تلقي طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية

صدى البلد

بدأت اليوم لجان تلقي أوراق الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، في استقبال طلبات المرشحين والمستمرة حتى يوم الخميس المقبل.

 

ويتم تلقي الطعون على طلبات الترشيح وكذلك طلبات التنازل أيام 17، 18، 21، 22 أبريل 2024، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتقدم الطعون باسم رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بمقر اللجنة بالهيئة الوطنية للصحافة.

وتعلن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين يوم الأحد الموافق 28 أبريل ويتم تعليقها في لوحات الإعلانات وأماكن واضحة بالمؤسسات الصحفية القومية.

 

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية،كما تستهدف إجراء الانتخابات بأعلى معايير النزاهة والحيادية والشفافية.

وأشار الشوربجي إلى أنه تم توجيه المؤسسات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير الإجراءات وعملية الانتخابات لتخرج في سهولة ويسر وحتى تعبر النتيجة النهائية عن إرادة وتطلعات العاملين بالمؤسسات، صحفيين وإداريين وعمال.

 

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية برئاسة المستشار عادل بريك المستشار القانوني للهيئة، وأشار إلى أنه تم مخاطبة المؤسسات الصحفية القومية بإجراءات وضوابط العملية الانتخابية والتفاصيل الخاصة بها.

 

وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29-4-2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 8-5-2024، على أن يبدأ الصمت الانتخابي اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9-5-2024، ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات على مدار أيام 13، 16، 19 و22 مايو 2024 بالمؤسسات الصحفية القومية، ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 26 -5-2024.

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