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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كفر الشيخ.. تحرير 9 محاضر تموينية لأصحاب المحال التجارية والمخابز المخالفة ببلطيم

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، في تنظيم الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت 3 محاضر عدم إعلان، و3 محاضر شهادة صحية، و3 محاضر نظافة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
 

وكلف محافظ كفر الشيخ، جميع الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.
 

شدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصة السلع الإستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيرا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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