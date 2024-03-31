بعد اعتماد جداول امتحانات الدبلومات.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب الغش والتسريب

يقدم موقع صدى البلد معلومات عن عقوبات تسريب أسئلة الامتحانات وذلك وفقا لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وذلك تزامنا مع اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2024 فيما يلي:

وفقا لـ جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2024 تبدأ الامتحانات في 25 مايو وتستمر حتى 6 يونيو 2024 بالنسبة للامتحانات التحريرية.

عقوبة تسريب أسئلة الامتحانات

حدد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.



وحدد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالى :

"مـع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخــر، يعاقب بالحبس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.