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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الشعب الجمهوري ينظم أكبر احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالجيزة

صدى البلد

في احتفالية كبرى، نظم حزب الشعب الجمهوري، ليلة أمس الخميس، أكبر حفل لتكريم الأمهات المثاليات بمحافظة الجيزة بمشاركة شخصيات عامة وقيادات حزبية.

 

وشارك بالحفل، اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري- رئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم و العضوية أمين تنظيم حزب الشعب الجمهورى، المستشار أحمد حبيب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، النائب أحمد عاشور، أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري بالجيزة ، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والدكتورة إيناس بهي الدين، أمين المرأة بالشعب الجمهوري، بجانب عادل ناصر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة، وعبد الرهاب خليل أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالجيزة.


بدوره عبر أحمد الألفى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم و العضوية أمين تنظيم حزب الشعب الجمهورى، عن سعادته بالحفل وتكريم النماذج الملهمة، موضحاً أن الأم المصرية أثبتت طوال التاريخ قدرتها على التحدي والصمود في جميع الأوقات، مشدداً على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد التزامها بتمكين المرأة .

 

وقال أحمد الألفى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم و العضوية أمين تنظيم حزب الشعب الجمهوري، إن هذه الاحتفالية تأتي للتأكيد على الدور التاريخي للأم المصرية، وعرفاناً بالجميل لما تقدمه للأسره والمجتمع وضرب المثل في التضحيه والعطاء.


وأشار الألفي إلى أن حزب الشعب الجمهوري بدأ الصالونات السياسية بالتزامن مع الحوار الوطني ، لدعم الخروج برؤية تدعم الحوار الوطني لتحقيق كل ما يطمح اليه المواطن


وشدد على أهمية نقل العمل الحزبي من التنظير الي العمل الفعلي على أرض الواقع من خلال العمل والأنشطة والاحتفاليات، مشدداً  ضرورة تنظيم يوم سنوي خاص بالأمهات المثاليات وكذلك يوم سنوي للاحتفال بمسابقة القرآن الكريم.

 

كما تقدم المستشار أحمد حبيب، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالجيزة بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة شهر رمضان وحلول العشرة الأواخر من الشهر الكريم، لافتا إلى دعم الرئيس اللا متناهي واللا محدود للأم المصرية، من خلال مساهمته في إقرار القوانين التي أعطت المرأة حقوقها للتمثيل في المجلس النيابية والهيئات القضائية التي تجاوزات الألف سيدة ، كذلك في الهيئات الشرطية ودورها الفاعل في حفظ الأمن .

 

وأشار أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالجيزة إلى أن الام المصرية دائما تقدم صورة مشرفة ومضيئة للحياة بكافة جوانبها ، لذلك يكرم الحزب ٢٢ سيدة في الجيزة .

 

 

وهنأ أمين عام حزب الشعب الجمهوري بالجيزة السيدات المكرمات في إحتفالية الأم المثالية على دورهن في بناء المجتمع واستقراره.

 

وأكد حبيب أن المرأة المصرية أثبتت أنها تستحق من الدولة المزيد والمزيد من التمكين في كافة قطاعات الدولة لما تقدمه دائما من عطاء ومشاركة في القضايا المجتمعية .

 

وشهدت الاحتفالية التي نظمها "الشعب الجمهوري" بقاعة سيد درويش. مشاركة الأمهات المكرمات ورصد قصصهم الإنسانية الملهمة.

 

ويأتي ذلك إيماناً بدور الأم وعرفاناً بالجميل لما تقدمه للأسره والمجتمع وضرب المثل في التضحيه والعطاء، من خلال تكريم نماذج وسيدات قدوة لهم قصص كفاح.

حزب الشعب الجمهورى الأمهات المثاليات الجيزة محمد صلاح أبو هميلة

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