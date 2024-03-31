بابتسامة مشرقة.. سمية الخشاب تستعرض جمالها وأناقتها | شاهد

حرصت الفنانة سمية الخشاب، علي مشاركة متابعيها، صورًا جدبدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت سمية الخشاب بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت مجسم منقوش، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على المكياج الصاخب الذي زاد من جمالها وتألقها.



ويعرض حاليا للنجمة سمية الخشاب مسلسل بـ 100 راجل وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

ويشارك في بطولته صلاح عبد الله، اسماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

وتقدم سمية الخشاب ضمن أحداث المسلسل شخصية غالية أبو الدهب وهي شخصية جديدة عليها تماما كما صرحت من قبل متمنية أن ينال. المسلسل اعجاب جمهورها.