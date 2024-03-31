المداح 4 الحلقة 22.. حمادة هلال يكتشف خيانة تامر شلتوت

شهد مسلسل "المداح 4 أسطورة العودة" الحلقة 22 تصاعدًا في الأحداث المثيرة والغامضة التي يواجهها بطل العمل صابر المداح (حمادة هلال).

تبدأ الحلقة بعثور المداح على ابن شقيقه المخطوف بمعرفة عصابة زين (محمد عز) لكن المفاجأة تأتي من منال (دنيا عبدالعزيز) والدة الطفل المخطوف التي تتهم المداح بأنه سبب في خطفه لقتله وحرمانها منه.

تزداد الأحداث تعقيدًا عندما تتهم والدة المداح (حنان سليمان) ابنها صابر بأنه السبب في كل ما حدث، وتطالبه بعودة شقيقه حسن (خالد سرحان) إلى المنزل مرة أخرى. ينجح المداح في إعادة شقيقه، بعدما يكشف له أن زين زوج طليقته منال هو المسؤول عن خطف الطفل.

يواصل المداح رحلته في فك الرموز والطلاسم التي عثر عليها، ليكتشف بالصدفة تحول عماد (تامر شلتوت) من ملاك طيب يساعده إلى خادم مرة أخرى للجن مع الدكتور سميح الجلاد (فتحي عبدالوهاب).

في الوقت نفسه، يواصل المعالج الروحاني سميح الجلاد أو الجن قزح بسط سيطرته على رحاب (هبة مجدي) طليقة صابر المداح، لكي تقع في حبه، وتشير الأحداث إلى أنه يخطط لشيء جديد ضد صابر المداح.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

مسلسل المداح

مسلسل المداح

مسلسل المداح

مسلسل المداح