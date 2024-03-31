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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

منذ استحواذ إيلون ماسك .. فيديليتي تخفض حصة X بنسبة 73% 

فيديليتي تخفض قيمة
فيديليتي تخفض قيمة X بنسبة 73% منذ استحواذ إيلون ماسك

خفض صندوق نمو الشركات الكبرى التابع لشركة "Fidelity" فيديليتي حصة X بنسبة 5.7% لشهر فبراير، مما يمثل انخفاضًا هائلاً في قيمة الشركة. 

ويعني تخفيض فيديليتي لمنصة X  انخفاضًا بنسبة 73% في شركة تويتر السابقة منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك لها في عام 2022 وتغيير اسمها لـ X . 

قدرت شركة فيديليتي، التي اكتسبت حصة في X من خلال مساعدة إيلون ماسك على إكمال عملية الشراء بقيمة 44 مليار دولار في أكتوبر 2022، قيمة الحصة بمبلغ 5.28 مليون دولار اعتبارًا من 29 فبراير، حيث كانت قيمتها 5.6 مليون دولار قبل شهر. 

وفقًا لتقرير نُشر يدرج ممتلكات الصندوق، فإن القيمة الإجمالية لحصة X الخاصة بصندوق Blue Chip Growth والتابع لـ فيديليتي انخفضت بنسبة 73% منذ شراء إيلون ماسك ، مما يشير إلى انخفاض مماثل في قيمة الشركة. 

وتحاول منصة X جذب المعلنين مرة أخرى، حيث ذكرت بلومبرج أن مبيعات الإعلانات في العام الماضي قدرت بنحو 2.5 مليار دولار، وهو أقل من هدف الشركة البالغ 3 مليارات دولار.

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