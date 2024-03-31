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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فقرات ترفيهية وفنية بحفل إفطار رمضان السنوي بألسن عين شمس

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 

نظمت كلية الألسن بجامعة عين شمس، حفل إفطار رمضان ٢٠٢٤ بساحة الكلية، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع اتحاد الطلاب و أسرة من اجل مصر.


وشهدت فعاليات حفل الإفطار فقرات ترفيهيه و فنية متنوعة.
و حضر حفل الإفطار الدكتور صالح هاشم رئيس الجامعة الأسبق و لفيف من أعضاء هيئة التدريس و الاداريين بالكلية.


وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، أن حفل الإفطار تقليد سنوى تحرص الكلية على تنظيمه لربط الطالب بكليته وخلق جو من الألفه بين إدارة الكلية والطلاب،  كما أكدت أن الحفل سيظل محفور داخل ذاكرة الطلاب طيلة حياتهم تاركًا أثرًا إيجابيًا في نفوس الطلاب.

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