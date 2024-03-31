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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

الصين تعلن تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

الصين تكشف عن تقنية
الصين تكشف عن تقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير أن الصين توصلت لتقنية استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، والتي يمكنها منافسة أداة Voice Engine من شركة OpenAI الأمريكية. 

وفي تقرير لصحيفة جلوبال تايمز أصحاب الأعمال في مدينة ييوو الصينية اعتمدوا منصة خدمة ذكية محلية تعمل بالذكاء الاصطناعي من Chinagoods للعمل كمرساة بشرية رقمية لتسويق المنتجات أو العروض التوضيحية للمبيعات.  

استطاعت هذه التقنية إحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها مدينة ييوو التجارية أعمالها، مما يسهل التواصل مع العملاء وتوفير التكاليف. 

قال الخبراء إنه مع تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدأت الصور الرمزية الرقمية في الظهور بشكل متكرر في مقاطع الفيديو القصيرة وخدمة العملاء وغيرها من المجالات، وأصبح البث المباشر للمبيعات سيناريو لا يمكن تجاهله.

قال وانج بينج، زميل باحث مشارك في أكاديمية بكين للعلوم الاجتماعية، لصحيفة جلوبال تايمز إن سيناريوهات تطبيق التكنولوجيا البشرية الرقمية في الصين متنوعة، بدءًا من مبيعات البث المباشر والتعليم إلى التسويق.

أضاف أن العديد من الشركات والمصانع تحقق الربحية بمساعدة الركائز البشرية الرقمية، مما يؤدي إلى توفير عدد كبير من فرص العمل الجديدة في سلسلة الصناعة، كما أن التكنولوجيا الافتراضية تعود بالفائدة على الاقتصاد الحقيقي. 

كما صرح لوان تشينج، المدير العام لأعمال الترفيه الرقمي والثقافة في مجموعة العالم الرقمي التابعة لشركة SenseTime للصحيفة بأن الصين تحتل مكانة رائدة في مجال تطبيقات التكنولوجيا البشرية الرقمية.

الصين الذكاء الاصطناعي استنساخ الصوت شركة OpenAI مدينة ييوو الصينية

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