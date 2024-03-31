عامر العمايرة يعلق على أزمة حسين الشحات والشيبي

علق عامر العمايرة الخبير التحكيمي علي ازمة حسين الشحات ومحمد الشيبي .

وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : ‏أتمنى محامى الشحات يطلب حضور التحقيق مع المغربي محمد الشيبى أمام لجنة الانضباط بالاتحاد و يطالب بضم بيراميدز لتحقيق لأنه مسئول عن تصرفات لاعبيه و مسئوليه و يطالب بسحب رخصة الأندية وفقاً للمادة 9 من لائحة تراخيص الأندية المصرية ويطالب بإخطار لجنة تراخيص الأندية بالكاف بالواقعة.



عادت أزمة قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، مع الدولي المغربي محمد الشيبي ظهير أيمن بيراميدز، للاشتعال مجددًا بعد فترة من الهدوء.



وكتب الإعلامي هاني حتحوت عبر حسابه علي فيسبوك "محمد الشيبي يخضع لجلسة أمام لجنة الانضباط يوم الخميس بعد اللجوء للقضاء في أزمته مع حسين الشحات".

ونشبت مشادة كلامية بين حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، خلال مباراة مباراة الأهلي وبيراميدز، في الجولة الـ28 من الموسم الماضي بالدوري.