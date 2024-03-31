عالم فلك شهير يصف خطط إيلون ماسك على المريخ بأنها وهم خطير

وصف مارتن ريس، عالم الفيزياء الفلكية البريطاني، خطط الملياردير إيلون ماسك على كوكب المريخ بأنها وهم خطير.

أدلى ريس بتصريحاته الجريئة في أحد برامج البودكاست، كما وصف إيلون ماسك أيضًا بأنه يتمتع "بشخصية غريبة إلى حد ما"، في إشارة إلى سلوكه غير المنتظم بشكل متزايد وخططه التي يراها البعض جامحة وغير واقعية .

وقال "لا أعتقد أن هذا أمر واقعي وعلينا حل هذه المشكلات هنا على الأرض. إن التعامل مع تغير المناخ على الأرض هو أمر تافه مقارنة بجعل المريخ صالحًا للسكن. لذلك لا أعتقد أننا يجب أن نعتبر ذلك هدفًا طويل المدى على الإطلاق."

وأضاف "أعتقد أنه قد يكون هناك عدد قليل من الرواد المجانين الذين يعيشون على المريخ، تمامًا كما يعيش الناس في القطب الجنوبي. لكن فكرة الهجرة الجماعية لتجنب مشاكل الأرض، التي يتبناها هو وعدد قليل من المتحمسين للفضاء، أعتقد أنها وهم خطير".

واقترح ريس أن أي استكشاف بشري للفضاء يجب أن يتم تمويله من القطاع الخاص وليس من الأموال العامة، مثل التعاون الوثيق بين ناسا وشركة سبيس إكس، لأن الحكومات "يجب أن تكون واعية للغاية بالسلامة وهذا يجعل الأمر مكلفًا للغاية".

وكان إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX، قال إنه يخطط لإرسال مليون شخص إلى المريخ بحلول عام 2050.