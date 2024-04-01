الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى لعدوان إسرائيلي على نقاط عسكرية بريف دمشق

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت مساء اليوم لعدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً عسكرية في ريف العاصمة السورية دمشق ونجحت فى اسقاط بعض الصواريخ المعادية".

ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري بالجيش السوري قوله: "في ساعة متأخرة من مساء الأحد بالتوقيت السورى شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

وأضاف المصدر السورى: "وسائط الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".