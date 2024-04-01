لمناقشة خطة اجتياح رفح.. اجتماع أمريكي إسرائيلي عاجل اليوم عبر الفيديو |تفاصيل

أفاد موقع أكسويس نقلا عن 3 مصادر إسرائيلية وأمريكية، أنه من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعًا افتراضيًا اليوم الإثنين لمناقشة مقترحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن البديلة الاجتراح العسكري الإسرائيلي لـ رفح.

ووفقا لموقع أكسيوس، فقد أصبح الاجتماع الذي كان من المفترض أن يُعقد الأسبوع الماضي، قضية خلافية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبعد أن لم تستخدم الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن، أعلن نتنياهو أنه ألغى الاجتماع احتجاجًا.

وبعد يوم واحد، أرسل رسائل هادئة إلى البيت الأبيض يطلب فيها إعادة الجدولة.

وبعد أن أعلن البيت الأبيض طلب نتنياهو نفى أن يذهب مثل هذا الوفد إلى البيت الأبيض.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العملية العسكرية في رفح، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني، يمكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

اجتماع أمريكي إسرائيلي

وقال موقع أكسيوس نقلا المصادر، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أقرب المقربين إلى نتنياهو، أبلغ نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة أنه يحتاج إلى إرسال الوفد إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من تصعيد التوترات مع بايدن.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لأكسيوس، إن عقد اجتماع افتراضي هو وسيلة لنتنياهو "لحفظ ماء الوجه" وإجراء نقاش مع البيت الأبيض حول رفح دون إرسال وفد إلى واشنطن، لافتين إلى أن الاجتماع سيعقد عبر مكالمة فيديو جماعية آمنه.

ومن المتوقع أن يقود مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الجانب الأمريكي في الاجتماع، والذي يشارك فيه ممثلون عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالات المخابرات الأمريكية.

ومن المقرر أن يقود وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي لنتنياهو تساحي هنجبي المحادثات من الجانب الإسرائيلي بمشاركة كبار مسؤولي الدفاع والمخابرات الإسرائيليين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لأكسويس، إنه من المقرر عقد اجتماع ثان شخصيا في الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، قال بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي الأحد: "لقد وافقت على الخطة العملياتية للجيش الإسرائيلي في رفح، والجيش الإسرائيلي مستعد لإجلاء السكان المدنيين ولتقديم المساعدة الإنسانية".

وكانت هذه هي المرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين التي يقول فيها نتنياهو إنه وافق على الخطط، مضيفا أن اجتياح رفح هو الشيء الصحيح على الصعيدين العملياتي والدولي.

وأضاف: "سيستغرق ذلك وقتا لكنه سيتم، وسندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك لسبب واحد بسيط وهو لا نصر دون دخول رفح ولا نصر دون القضاء على كتائب حماس هناك".

وقال نتنياهو في المؤتمر الصحفي أيضا، إنه لم يوافق بعد على مغادرة وفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث قضية رفح، لافتا إلى أن إسرائيل "ستجد طريقة لمناقشة هذا الأمر" مع إدارة بايدن.