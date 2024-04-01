عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمناقشة خطة اجتياح رفح.. اجتماع أمريكي إسرائيلي عاجل اليوم عبر الفيديو |تفاصيل

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفاد موقع أكسويس نقلا عن 3 مصادر إسرائيلية وأمريكية، أنه من المتوقع أن تعقد الولايات المتحدة وإسرائيل اجتماعًا افتراضيًا اليوم الإثنين لمناقشة مقترحات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن البديلة الاجتراح العسكري الإسرائيلي لـ رفح.

ووفقا لموقع أكسيوس، فقد أصبح الاجتماع الذي كان من المفترض أن يُعقد الأسبوع الماضي، قضية خلافية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وبعد أن لم تستخدم الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الرهائن، أعلن نتنياهو أنه ألغى الاجتماع احتجاجًا.

وبعد يوم واحد، أرسل رسائل هادئة إلى البيت الأبيض يطلب فيها إعادة الجدولة. 

وبعد أن أعلن البيت الأبيض طلب نتنياهو نفى أن يذهب مثل هذا الوفد إلى البيت الأبيض.

وقالت إدارة الرئيس الأمريكي  جو بايدن إن العملية العسكرية في رفح، حيث يعيش أكثر من مليون فلسطيني، يمكن أن تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة.

اجتماع أمريكي إسرائيلي

وقال موقع أكسيوس نقلا المصادر، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، أقرب المقربين إلى نتنياهو، أبلغ نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة أنه يحتاج إلى إرسال الوفد إلى واشنطن في أقرب وقت ممكن لتجنب المزيد من تصعيد التوترات مع بايدن.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار لأكسيوس، إن عقد اجتماع افتراضي هو وسيلة لنتنياهو "لحفظ ماء الوجه" وإجراء نقاش مع البيت الأبيض حول رفح دون إرسال وفد إلى واشنطن، لافتين إلى أن الاجتماع سيعقد عبر مكالمة فيديو جماعية آمنه.

ومن المتوقع أن يقود مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الجانب الأمريكي في الاجتماع، والذي يشارك فيه ممثلون عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالات المخابرات الأمريكية.

ومن المقرر أن يقود وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ومستشار الأمن القومي لنتنياهو تساحي هنجبي المحادثات من الجانب الإسرائيلي بمشاركة كبار مسؤولي الدفاع والمخابرات الإسرائيليين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لأكسويس، إنه من المقرر عقد اجتماع ثان شخصيا في الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، قال بنيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي الأحد: "لقد وافقت على الخطة العملياتية للجيش الإسرائيلي في رفح، والجيش الإسرائيلي مستعد لإجلاء السكان المدنيين ولتقديم المساعدة الإنسانية".

وكانت هذه هي المرة الرابعة خلال الشهرين الماضيين التي يقول فيها نتنياهو إنه وافق على الخطط، مضيفا أن اجتياح رفح هو الشيء الصحيح على الصعيدين العملياتي والدولي.

وأضاف: "سيستغرق ذلك وقتا لكنه سيتم، وسندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك لسبب واحد بسيط وهو لا نصر دون دخول رفح ولا نصر دون القضاء على كتائب حماس هناك".

وقال نتنياهو في المؤتمر الصحفي أيضا، إنه لم يوافق بعد على مغادرة وفد إسرائيلي إلى واشنطن لبحث قضية رفح، لافتا إلى أن إسرائيل "ستجد طريقة لمناقشة هذا الأمر" مع إدارة بايدن.

هل تمتلك أمريكا القدرة على منع إسرائيل من اقتحام رفح الفلسطينية .. خبير يوضح

نتنياهو يكشف سبب تأخير عملية رفح وسر توقيت المصادقة عليها

الولايات المتحدة إسرائيل جو بايدن الرئيس الأمريكي رفح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الأمن غزة البيت الأبيض العملية العسكرية في رفح واشنطن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر البنتاجون المساعدة الإنسانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

مرور القاهرة: رفع آثار حادث التصادم أمام الأهلي ونقل 12 مصاباً للمستشفيات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

موضوعات متعلقة

إدارة بايدن الأكثر تعاونا مع إسرائيل .. صحفي يوضح

القاهرة الإخبارية: بايدن يواجه أياما صعبة بسبب الحـرب الإسرائيلية على قطاع غزة

خلاف بايدن ونتنياهو يتسع ورئيس حكومة إسرائيل يتمسك بمواصلة عملية رفح| تقرير

شراكة أمريكية في الإبادة.. حماس تعلق على عزم بايدن إرسال إسلحة لإسرائيل

بايدن: الأمريكيون العرب يشعرون بالألم بسبب الحرب على غزة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل

ترشيحاتنا

لمناقشة خطة اجتياح رفح.. اجتماع أمريكي إسرائيلي عاجل اليوم عبر الفيديو |تفاصيل

إنجازات الرئيس.. 63 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال الـ10 سنوات الماضية

كريم عبد العزيز مفاجأة فيلم ولاد رزق 3| صور

حركة النجباء في العراق تعلن مسؤوليتها عن الهجوم بالطائرات المسيرة على إيلات

مختار نوح: هناك تطابق بين جماعة حسن الصباح والإخوان

ماذا فعل النبي في العشر الأواخر؟.. هذه العبادات طريقك إلى الجنة| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متشرتيش جاهز.. طريقة تحضير زبادي يوناني

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ