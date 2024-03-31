نتنياهو يكشف سبب تأخير عملية رفح وسر توقيت المصادقة عليها

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن التوغل الوشيك في عملية رفح لم يتأخر بسبب رمضان أو الضغط الأمريكي أو "أي تردد".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال نتنياهو؛ في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول التأخير في عملية رفح، إنه: "يتطلب الأمر استعدادات معينة"، زاعما أن إسرائيل تتعامل مع الاستعدادات الإنسانية.

وتابع: "لن يستغرق الأمر الكثير من الوقت.. لا شيء سيوقفنا، ولا حتى الضغط الأمريكي".

وقال نتنياهو إنه أخبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه يقدر الدعم، "لكنني لم أقدر القرار في مجلس الأمن. ظننت أنه قرار مأسف ... لهذا السبب اعتقدت أنه كان علي إرسال رسالة واضحة بشأن هذه المسألة".

كما أبلغ بايدن أيضا: "إذا اضطررنا إلى ذلك، فسنقاتل بأظافرنا".

وقبل قليل، قال نتنياهو، إن حكومته صادقت على خطط للقيام بعملية عسكرية في رفح.

وأكد نتنياهو أنه "لن يتحقق النصر على حماس بدون عملية عسكرية في رفح".

وأشار إلى أن دخول قوات الاحتلال إلى رفح "سيستغرق بعض الوقت لكننا سننجز الأمر ونقضي على كتائب حماس".

وأضاف أن الضغط العسكري والمرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة.

وشدد على أنه "لا يمكن لأحد وقف عمليتنا العسكرية ضد حماس في رفح".