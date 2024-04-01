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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة محتشمة.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام ..شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة هبة مجدي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت هبة في الصور بإطلالة متميزة ومحتشمة، مرتدية الحجاب وسوت برتقالي

أبدت الفنانة هبة مجدي، سعادتها بالمشاركة في الجزء الرابع من مسلسل “المداح”.

وأضافت هبة مجدي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مسلسل المداح قصة تستحمل وجود أجزاء كثيرة وليس أربعة أجزاء فقط.

وتابعت هبة مجدي “قصص الخير والشر والصراع بين الجن والبشر دائما ما تجذب المشاهد وهذا ما نقدمه بشكل مختلف في المداح وأعتقد أن كلام حمادة هلال بأن المسلسل يستحمل وجود أجزاء إضافية هو أمر حقيقي، خاصة وأن الجمهور متقبل هذه الفكرة”.

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