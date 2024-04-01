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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مرور القاهرة: فتح محور شينزو آبى بمدينة نصر بعد الانتهاء من المرافق

شينزو ابي
شينزو ابي

فتحت اليوم الاثنين الإدارة العامة لمرور القاهرة الغلق الكلى لمدخل محور شينزو آبى من محور الشهيد بالاتجاه القادم من أسفل كوبرى جيهان السادات.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد أعلنت عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع إستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بالمرافق بمنطقة مدينة نصر.

الأمر الذى يستلزم الغلق الكلى لمدخل محور شينزو آبى من محور الشهيد بالإتجاه القادم من أسفل كوبرى جيهان السادات  مع تحويل حركة المركبات لإستكمال السير بمحور الشهيد فالدوران والعودة عن طريق مطالع ومنازل كوبرى أعمار "عمر سليمان" فيميناً محور شينزو آبى.  

حيث تم تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة الـ 3 عصراً يوم الجمعة الماضي الموافق 29/3/2024 وحتى الساعة 6 صباحا يوم الأحد بالأمس الموافق 31/3/2024.

ومن جانبها ، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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