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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كيلو السمك يبدأ من 75 جنيها والأرانب بـ120.. أسعار اللحوم والأسماك| فيديو

صدى البلد

رصدت نورهان عادل، مراسلة صدى البلد، أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم والفراخ والأسماك داخل سوق الخضار والفاكهة في السيدة زينب.


وقالت نورهان عادل خلال فقرة المراسلين ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد؛ بقديم الإعلاميتين فاتن عبدالمعبود وعبيدة أمير،والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، إن سعر كيلو السمك البلطي يتراوح من 75 إلى 80 جنيها، بينما يصل سعر كيلو سمك المكرونة البلدي 190 جنيها، في حين يتراوح سعر كيلو السمك البوري من 130 إلى 220 جنيها، ويبدأ سعر كيلو الجمبري من 200 جنيه ويصل في بعض الأحيان إلى 400 جنيه باختلاف الأحجام.


وأضافت نورهان، أن سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في سوق السيدة زينب يصل إلى 140 جنيها، بينما يسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 120 جنيها، و210 جنيهات هو سعر كيلو البانيه، وكيلو الأرانب بـ120 جنيها، ويسجل سعر كيلو الكبد والقوانص 100 جنيه، في حين يتراوح سعر كيلو البط من 150 إلى 160 جنيها.


وعن أسعار الخضروات في سوق السيدة زينب؛ لفتت إلى أن سعر كيلو الطماطم يسجل 7.5 جنيه، والبطاطس بـ13 جنيها للكيلو، ويسجل سعر الثوم الأحمر 35 جنيها، والأبيض 20 جنيها، وكيلو الليمون يصل إلى 25 جنيها، بينما يسجل سعر كيلو الخيار 20 جنيها، والجزر يبدأ من 8 جنيهات، وورق العنب من 50 إلى 60 جنيها، والبسلة 30 جنيها، والكوسة بـ 20 جنيها.

اسعار الخضروات اللحوم الفراخ الفاكهه الاسماك

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