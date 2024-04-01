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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع حريق هائل في مصنع للصناعات الثقيلة بمدينة ايكاترينبرج الروسية| فيديو

حريق في مصنع روسي
حريق في مصنع روسي

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الاثنين، اندلاع  حريق هائل في مصنع أورالماش، وهي مؤسسة كبيرة للصناعة الثقيلة في مدينة يكاترينبورج الروسية.


وبشكل منفصل، نقلت وكالة أنباء ريا الروسية عن إدارة المصنع قولها إن المبنى الذي تبلغ مساحته 4000 متر مربع والذي كان مشتعلا لا ينتمي إلى المصنع على الرغم من أنه يقع على أراضيه؛ بحسب وكالة "رويترز".

وانتشر الحريق على مساحة 800 متر مربع، وانهار السقف.

 

ويشارك أورالماش في صناعة الدفاع الروسية حيث ينتج معدات للتعدين والأعمال المعدنية وصناعة الأسمنت ومرافق الطاقة بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

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