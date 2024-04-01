روسيا تكشف تفاصيل عن المحتجزين في داغستان بتهمة التورط في هجوم موسكو

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، اعتقال أجانب في داغستان شاركوا في تمويل ودعم هجوم كروكوس بموسكو والتخطيط لهجوم آخر.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت تقارير مركز العمليات المركزية التابع لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية إن المحتجزين في داغستان قاموا بتمويل إرهابيي عملية "كروكوس".

وأضافت: "لقد ثبت أن المسلحين المحتجزين متورطون بشكل مباشر في تمويل وتوفير أموال لمرتكبي العملية الإرهابية في (كروكوس سيتي هول) في 22 مارس الماضي".

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية قد اعتقلت 3 مسلحين في عملية أمنية خاصة صباح اليوم بمدينة كاسبيسك بجمهورية داغستان الروسية، حيث جاء في بيان اللجنة أن المعتقلين خططوا لهجمات إرهابية، وضبطت في أماكن اعتقالهم أسلحة آلية وذخائر وعبوات ناسفة.