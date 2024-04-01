نائب: تنصيب الرئيس لولاية جديدة سيكون بمثابة مرحلة اكتمال النضج وجني الثمار

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تأدية الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، غدا الثلاثاء، لولاية جديدة، سيكون بمثابة مرحلة اكتمال النضج التي تجني فيها مصر ثمار ما زرعته خلال السنوات الماضية.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية ستكون على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة جني ثمار 10 سنوات من البناء والتمهيد لدولة قوية، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا أو غيرها من المجالات.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات الصحة لتطوير المنظومة الصحية بشكل أكبر والمساهمة في تطبيق التأمين الصحي الشامل على كافة أنحاء الجمهورية بشكل أسرع.



وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة شهدت العديد من الإنجازات التى شملت جميع المحاور التنموية والاستراتيجية، حيث شملت أوجه الإنجازات المصرية التنمية البشرية والتنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية والتنمية المكانية، وكذلك محور المرافق والشبكات.

وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن مصر تغيرت كثيرا طوال السنوات الماضية وبرز استقرارها وازدهارها للعالم أجمع تحت حكم رشيد وقوي يقوده الرئيس السيسي.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه قيادة البلاد وهو يعمل على توفير حياة كريمة لكل المصريين على كافة الأصعدة هو ماسعى إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار عشر سنوات من الحكم، وتمثل المبادرات الرئاسية ونجاحها على مدار الأعوام السابقة لدعم صحة المواطنين بمختلف فئاتهم مردودا ايجابيا على التخطيط الصحي في مقدمتها مبادرة "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس "سي"، وكذلك مبادرة دعم صحة المرأة للكشف عن الأورام، إلى جانب مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين والأطفال حديثي الولادة، وطلاب المدارس والكشف عن الأمراض الوراثية والرعاية الصحية لكبار السن كما قطاع الصحة تطويرا غير مسبوق، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقا لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين وهليوبوليس والمستشفى القبطي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزا لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن الرئيس السيسي أحدث طفرة كبيرة في كافة أركان الدولة ولم يفعلها رئيس من قبل، وستشهد السنوات المقبلة المزيد من الإنجازات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتضع مصر على رأس قائمة دول العالم المتقدم.