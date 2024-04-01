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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: الزمالك يؤجل مصير اللاعبين المنتهية عقودهم

صدى البلد

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تأجيل الزمالك في مصير اللاعبين التي تنتهي عقودهم عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب أحمد حسن: "الزمالك يؤجل البت في مصير اللاعبين الذين تنتهي عقودهم إلى نهاية الموسم الجاري".
 

وأكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك  نجح في استعادة الثقة أمام فيوتشر، وواصل مسيرته بشكل جيد لتحقيق البطولة الأقرب له هذا الموسم وهي التتويج بالكونفدرالية، مشيرًا إلى أن جوزيه جوميز لم يلعب بالتشكيل المثالي في الشوط الأول، وقام بتعديل الأمور في الشوط الثاني.


 

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الزمالك محظوظ بتسجيل هدف التعادل عن طريق المثلوثي  قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تقدم علي ياسر من خطأ دفاعي لصالح فريق فيوتشر، والشوط الثاني كان الزمالك هو الأفضل واستطاع حسم اللقاء لصالحه بركلة جزاء سجلها زيزو.. الزمالك أقرب للتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية".
 

وواصل: "الزمالك  وفوزه على فيوتشر ستكون انطلاقة جديدة، رغم أن جوميز لم يضع يديه على التشكيل المثالي حتى الآن، وزيزو دائمًا يصنع الفارق ويمتلك سرعات عالية ويمثل خطورة على أي منافس، رغم أنه عائد من الإصابة لكنه قدم مستوى عاليا وصنع هدفا وسجل آخر، ليساهم في انتصار الأبيض".

 

أحمد حسن الإعلامي محمد شبانة ادي الزمالك جوزية جوميز فيوتشر فريق فيوتشر منتخب مصر

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