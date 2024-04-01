"راعي مصر" تعقد مؤتمر الموظفين السادس تحت شعار "قوة إنسانية بكفاءة وفاعلية"

عقدت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر الموظفين السادس تحت شعار " قوة إنسانية بكفاءة وفاعلية "، الذي انطلقت فعالياته الأحد 31 مارس ويستمر لمدة 3 أيام.

يهدف المؤتمر إلى توحيد رؤية ورسالة المؤسسة ودمجها في الخطط التنفيذية للبرامج والأنشطة مع رفع جودة الخدمة من خلال تفضيل مصلحة المؤسسة ونشر أجواء من الانتماء وتفعيل فكر البرامج في التنفيذ.

ناقش المؤتمر في يومه الأول موضوعات رؤية ورسالة المؤسسة والقائد الخادم انطلاقًا من رؤية راعي مصر وأنماط القيادة واكتشاف الذات ومراحل تطور الفريق نحو الإنجاز لتحقيق رؤية ورسالة راعي مصر.

كما ناقش المؤتمر في يومه الثاني كيفية الانتماء للمؤسسة وإدارة الأزمات والأولويات والتفكير خارج الصندوق، وناقش المؤتمر في يومه الثالث والأخير المفاهيم الأساسية للتخطيط وتطوير الخطة التنفيذية والتكامل بين البرامج والقطاعات.