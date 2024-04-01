وزراء وبرلمانيون فى عزاء والدة النائب طارق نصير .. صور

أقيمت مراسم عزاء والدة النائب اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أمين عام حزب حماة الوطن، والذي أقيم مساء أمس الأحد في قاعة " الصفا " بمسجد " المشير " بالتجمع الخامس ، وسط حضور كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والنيابية والحزبية والسياسية، الذين حرصوا على مواساة النائب اللواء طارق نصير في مصابه الأليم.

جاء علي رأس الحضور، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، العميد وسام صبري، المدير التنفيذي للحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء الترشح للانتخابات الرئاسية.

كما شارك بالحضور في تقديم واجب العزاء كل من الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماه الوطن، عضو مجلس الشيوخ، والنائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن، والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب حماة الوطن، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، والنائب أحمد عبد السلام قورة، وهاني العتال، امين الاعلام بحزب حماة الوطن.

حضر العزاء عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائبة ميرال الهريدي عضو مجلس النواب، والنائب طارق التهامي عضو مجلس الشيوخ والنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن والنائب أحمد دياب نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ عن شمال سيناء، والنائبة نيفين حمدي، والنائبة رشا إسحق والنائبة امل رمزي، والنائب عصام هلال عفيفي الأمين المساعد لرئيس حزب مستقبل وطن والنائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والنائب محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والدكتورة أمل رضا عضو الأمانة المركزية للتنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماه الوطن والنائب جازي سعد عضو مجلس النواب عن وسط سيناء والنائب عادل لمعى ورجل الأعمال سامح المليجي ومحمد أحمد أمين والدكتور محمد الزهار أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن ، والنائب ايمن عبدالمحسن الهيئة البرلمانية شيوخ، والنائب محمود صلاح والنائب اشرف ابو النصر والنائب محمود القط والنائبة مارثا محروث، والنائبة ميرفت الكسان والنائبة هبة شاروبيم والنائبة نهال المغربي والنائب السعدى حته والنائب محمد الحوفى.

وشهد العزاء حضور المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمستشار فرج الدري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، واللواء الدكتور محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، كما حضر مندوب الكنيسة ممثلا عن البابا تواضروس لتقديم واجب العزاء.

وحرص علي حضور واجب العزاء، الدكتور علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصري، والكابتن طاهر ابو زيد، طاهر أبو زيد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق ووزير الرياضة الأسبق.



كما شارك في واجب العزاء قيادات حزب حماة الوطن المركزية والفرعية، والامناء النوعيين والفرعيين، كما شهد العزاء تواجد عدد من القيادات والشخصيات الإعلامية، منهم الكاتب الصحفي صالح شلبي رئيس تحرير بوابة الدولة الاخبارية، المستشار الاعلامي لوزيرة التضامن الاجتماعي للشؤون البرلمانية، والذي حرص على تقديم واجب العزاء.

وشيعت ظهر امس الاول السبت، جنازة والدة اللواء طارق نصير من مسجد الصديق بمساكن شيراتون ، بحضور حشد من الشخصيات العامة والنواب والاعلاميين وأهالي الفقيدة.