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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإماراتي حبيب غلوم : عانيت من أزمة قلبية بسبب شبهة نصب

حبيب غلوم
حبيب غلوم

عبر الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، عن أمنيته العيش عمر طويل من أجل تربية أولاده سلطان وجواهر، وعلاقته جيدة بهم ومرتبط كثيرًا بهم، قائلًا: "أنا زعلان عشان العاملة والمربية لهم هتمشي وفي تفكير كبير من دلوقتي".

وقال "غلوم"، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إنه لا يدخن وشخصية رياضية ومعتدل في الأكل ويأكل وجبات معينة لكي يحافظ على صحته، ورغم ذلك مر بوعكة صحية، بعد وفاة والدته كانت أزمة كبيرة له، ومروره ايضًا بأحد المواقف.

ونوه غيوم، بأنه عانى من أزمة قلبية وهو ما كسره، وكانت الأزمة القلبية بسبب تعرضه للنصب بعد شراء منزل له في مدينة أبوظبي.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0nuL3w9utoe2ya3dGJrqP5fBMLBPxgpXQTGawgfvdM3QqnaFRizT5bCcA8szeTSSNl&id=100064558090712&mibextid=ox5AEW

الإعلامية أسما ابراهيم برنامج حبر سري القاهرة والناس توك شو

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