متحدث الرئاسة ينشر صور استقبال العاهل الأردني والملكة رانيا للرئيس السيسي والسيدة قرينته

نشر المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والسيدة قرينته الملكة رانيا العبد الله، والأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين ولي العهد، يستقبلون الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، بالعاصمة الأردنية عمان لدى وصولهما.

والتقى العاهل الأردنى وقرينته وولي العاهل، الرئيس السيسي وقرينته عقب انتهاء المراسم الرسمية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، فور وصولهما للعاصمة الأردنية عمان.

التباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد توجه إلى العاصمة الأردنية عمان، اليوم الاثنين، للقاء شقيقه الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة لاسيما جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.